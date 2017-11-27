В Гааге открылась конференция по проблеме химического оружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) потребовала наказать тех, кто применял в Сирии химическое оружие. В понедельник 27 ноября, в Гааге открылась конференция стран-участниц организации. Её глава Ахмет Узюмджю заявил, что химические атаки в Сирии "вызывают глубочайшую тревогу".

18 ноября Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на японский проект резолюции о продлении полномочия комиссии ООН, расследующей "сирийское химическое досье". Это привело к резкой критике позиции России, союзника режима Асада, со стороны западных государств.

Представители США называют использование химического оружия режимом Асада "крупнейшим нарушением конвенции о химическом оружии за последние 20 лет". А представитель Германии Сюзанне Бауман предупредила о недопустимости "безнаказанности". Дамаск считает, что доклады экспертов об использовании Асадом химического оружия базируются на "лжи" и "фальсификациях". Россия поддерживает Асада, применяя вето в Совете Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин в обращении к конференции призвал государства, обладающие химическим оружием, последовать примеру Москвы. По словам Путина, эти государства должны приложить все усилия для скорейшего уничтожения имеющихся запасов химического оружия. Президент России подчеркнул, что последний боеприпас российского химического арсенала был уничтожен 27 сентября этого года 2017 года