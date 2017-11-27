Во Франции представлен законопроект "О служении государства обществу"

В понедельник, 27 ноября, в Елисейском дворце был представлен проект закона "О служении государства обществу на основе доверия". Закон даст каждому жителю Франции "право на ошибку" в его взаимоотношениях с государственными органами и упростит эти взаимоотношения.

Законопроект представили министр бюджета Жеральд Дарманен и премьер-министр Эдуар Филипп. Глава правительства отметил "две беды" французского административного аппарата: страсть к проверкам и сложность бюрократических процедур.

"Наша цель — по-настоящему изменить принципы работы. Надо дополнить чиновничью логику контроля и наказания культурой доверия к гражданам", — сказал премьер-министр.

Глава правительства считает, что жители Франции больше не должны бояться чиновников. Речь идет, в первую очередь, о том, чтобы предоставить гражданам и бизнесу "право на ошибку". Например, в случае, если налогоплательщик заявит, что неумышленно что-то напутал в налоговой декларации, его не накажут. Он, конечно, заплатит штраф за просрочку, но суммы штрафов должны быть значительно уменьшены, считает премьер Эдуар Филипп.

Принцип "права на ошибкуу не будет применяться, если речь идет о нарушениях в области здравоохранения, об общественной и личной безопасности, охране окружающей среды. Не будет действовать и принцип "права на ошибку" и в ряде конкретных случаев, связанных с приоритетом международного права над французским.

Закон должен поступить на рассмотрение парламента в начале 2018 года. Об особенностях реформы французской бюрократии рассказывается в публикации Международного французского радио (RFI).