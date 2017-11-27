В Германии миллиардер остался на свободе, подставив своих детей

В Германии объявлено решение суда в Штутгарте, осудившего бывшего еще шесть лет назад миллиардером Антона Шлеккера, владельца в прошлом популярной у населения Германии сети магазинов Schlecker. Магазины специализировались на продаже парфюмерии и косметики, товаров по уходу за телом, биопродуктов. Шлекер был обвинён в манипуляциях активами накануне объявления в 2012 году банкротства его империи, просуществовавшей почти 40 лет.



Миллиардера приговорили к условному сроку в два года и штрафу в 54 тысячи евро. Его взрослые сын и дочь, помогавшие своими фирмами отцу скрывать капиталы, получили реальный тюремный срок – около трёх лет. Шлеккер задолго предвидел свое банкротство и сумел перевести в собственность детей крупные активы.

При закрытии сети магазинов Шлеккера в 2012 году несколько тысяч его сотрудников остались без работы. У Шлеккера были филиалы во многих странах. Филиалы перешли в другие руки, но название фирмы сохраняют. Сам 73-летний Антон Шлеккер, конечно же, был талантливым организатором, но при этом бесстыдным махинатором и комбинатором, безжалостно, на грани нарушения законов,эксплуатировал работников.

Многие бывшие сотрудники Антона Шлеккера желали бы, чтобы он сел в тюрьму, так как он, объявив фирму банкротом, оставли их без работы, присвоив миллионы евро. То, что он не блещет моральными принципами, видно и из того, как он остался на свободе, и из того, как обрёк на тюремное заключение собственных детей – родителей его внуков.

В нескольких судебных процессах, включая последний, на него работал самый успешный в Германии адвокат Норберт Шарф, не раз помогавший крупным мошенникам.