Ритуальное расследование

Год столетия революции приносит всё новые сюрпризы.

Например, Следственный комитет готов проверить версию ритуального убийства в деле расстрела семьи Романовых.

Об этом на конференции "Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия" рассказала старший следователь по особо важным делам СК России Марина Молодцова.

Илья Морозов:

Господи, какой же запредельный идиотизм!

Если уж пошла такая пьянка, то самое время с царевичем Димитрием разобраться. Ну и с Борисом и Глебом - а там действительно есть в чем разбираться: согласно "Саге об Эймунде" Бурислейфа (Бориса) лишают жизни варяги по распоряжению Ярислейфа ("хорошего" Ярослава), "Повесть временных лет" - великая литература, но никудышный исторический источник.

Самый идиотизм в том, какие будут последствия. Ну докажут, что было ритуальное убийство, и что? Кто наказание понесет?

Альфред Кох:

Нет ничего более похожего на дикий языческий ритуал, чем спорадические припадки православных иерархов на тему "ритуального убийства царской семьи".

Я не знаю: смеяться или плакать. Все же решил посмеяться. Надо же как-то отличаться от этих <чудаков>

Алекс Коган:

На самом деле, убийство царской семьи было ритуальным. (На повышенных тонах) Ее убили в ходе каббалистической церемонии по созданию СУПЕРДЕРЖАВЫ СССР! Энергия убиенных была перенаправлена в энергию Сталина, в энергию великой Победы, в первый полет Человека в Космос.

(Устало) А как вы еще объясните, а? А?

Да, РПЦ может это перепечатать, я знаю...

Но мое звание магистра неназываемой ложи дает мне право.

Александр Коммари:

Между тем этот вопрос обсуждался еще в 1994 году.

"Ещё в 1994 году на одном из заседаний Комиссии (Ярова-Немцова - А.К.) В.Н. Соловьёв (прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры РФ, ведший дело в 1993-1998 гг. - А.К.) доложил о подготовленной им «Справке», в которой среди круга вопросов, «решаемых при расследовании Уголовного дела», рассматривалась «версия о ритуальном убийстве».

В отчете Соловьева говорилось:

Суммируя изученные данные, можно прийти к выводу о том, что решение о расстреле семьи бывшего императора Николая II, членов его семьи и лиц из окружения, а также посмертные манипуляции с телами погибших не имеют признаков так называемого “ритуального убийства”.

Но это было 20 лет назад, ельцинисты, хотя были ворами, но, по крайней мере, не были средневековыми мракобесами, как путинцы, которые, впрочем, ворами-то так и остались, и теперь Генпрокуратура снова займется вопросом, добавляют ли евреи в свою мацу кровь православных христианских младенцев.

Иногда уже реально бывает стыдно чувствовать себя гражданином нашей освободившейся от тоталитарного ига Россиюшки.

Ольга Рощина:

Сколько себя помню, столько муссируют эту шизофреническую версию... Немцов, будучи главой комиссии по захоронению царских останков, немало сил положил на то, чтобы научно и аргументированно доказать абсурдность этих предположений. Прошло 20 лет, воз и ныне там.

Им лучше, чтоб останки царя и цесаревича лежали в сейфе какого-то госучреждения, нежели были погребены по правилам, рядом с останками их родных. Зато этот антисемитский идиотизм можно будет продолжать впаривать доверчивой и невежественной пастве.

Шизики абсолютные. Бессовестные циники.

Некоторые, впрочем, кто всерьёз, а кто в шутку, переспрашивают - о каком ритуале вообще может идти речь.

Наталия Геворкян:

Извините за дурацкий, возможно, вопрос. Но что имеется в виду под ритуальным убийством? То есть отданный Лениным приказ и исполнение его Юровским и иже с ним пытаются представить теперь не хладнокровной экзекуцией, а жертвоприношением?

Но ответ на этот вопрос, на самом деле, понятен.

Александр Рыклин:

А вы думали, кто русского царя с семейством порешил? Татары, что ли? Или, может, башкиры? Как дети, честное слово...У них таких ритуалов нет! Такие ритуалы сами знаете, у кого только...

Александр Кобринский:

Кажется, предстоит новое дело Бейлиса под эгидой Следственного комитета. До настоящего времени многочисленные публикации о "ритуальном убийстве" царской семьи, носившие откровенно антисемитский характер, находились там, где им и положено быть, - рядом с "Протоколами сионских мудрецов" и прочими подобными текстами. Теперь, судя по всему, СК РФ будет выяснять, принято ли у евреев убивать детей и т.п.

Артём Рондарёв:

Ну то есть все-таки попы решили повторить истории с Дрейфусом, Бейлисом и Ющинским.<...>

Ок, кто же будет мешать стрельбе РПЦ себе в ногу. Быстрее все закончится anyway.

Аркадий Дубнов:

Так все-таки евреи...

Помните классику от Ремарка?

- Во всем виноваты евреи и велосипедисты

-А причем тут велосипедисты?

- А причем тут евреи?.

Федерация еврейских общин России уже выразила сожаление по поводу намерения СК изучить версию "ритуального убийства" Николая II

Федерации велосипедного спорта теперь уже и смысла нет беспокоиться, они не при делах...

Ну, а если серьезно, то совсем не забавно, что в преддверии президентских выборов Тихон Шавкунов, слывущий "духовником Путина", вбрасывает в публичное пространство казалось, давно отыгранную черносотенную версию, которую с насупленными бровями готовы исследовать в Следственном комитете

Ну что ж, впереди в таком случае, еще много работы, вот и "протоколы сионских мудрецов", вдруг обнаружится, неподизучены.

Плодотворные дискуссии, однако, нас ждут на тему содержательного наполнения четвертого срока президента...

Леонид Гозман:

И не в том будет вопрос для СК, когда будет расследоваться убийство царя, евреи ли виновны в гибели царя? Ясно, что они! Но надо выяснить, сделали ли они это просто по присущей им злобе или выполняя зловещий ритуал?

Александр Елин:

Евреи практикуют ритуалы

Они масоны и спиритуалы

Такой наказ им дан их чёрной Торой

И сионистской тайною конторой

Вот кандидат наук Роман Шапира

В нём днём никто не вычислит вампира

А ночью он становится изгоем

И хлещет кровь славянскую из гоим

А вот скрипач кабацкий Слуцкий Хаим

Мы под него как будто отдыхаем

Но с каждою пронзительною нотой

Становимся расхристанной свинотой

Еще врачиха Рабинович Рива

С больным ребёнком вежлива, игрива

А как утащит в кабинет младенца

Так ну над ним выделывать коленца

А козни олигарха Гольденберга?

Ох неспроста купил он Мосэнерго

Он током с нами страшное содеяв

Начнет плодить тут новых иудеев

А стариканы Самуил и Роза?

Вот где национальная угроза!

Ведь это ими сделанной мацой

Зарезан был священник Виктор Цой...

И чтобы не вставать два раза зря -

Они же и умучили царя.

Алекс Коган:

На самом деле, убийство царской семьи было ритуальным. (На повышенных тонах) Ее убили в ходе каббалистической церемонии по созданию СУПЕРДЕРЖАВЫ СССР! Энергия убиенных была перенаправлена в энергию Сталина, в энергию великой Победы, в первый полет Человека в Космос.

(Устало) А как вы еще объясните, а? А?

Да, РПЦ может это перепечатать, я знаю...

Но мое звание магистра неназываемой ложи дает мне право.

Александр Елин:

Евреи практикуют ритуалы

Они масоны и спиритуалы

Такой наказ им дан их чёрной Торой

И сионистской тайною конторой

Вот кандидат наук Роман Шапира

В нём днём никто не вычислит вампира

А ночью он становится изгоем

И хлещет кровь славянскую из гоим

А вот скрипач кабацкий Слуцкий Хаим

Мы под него как будто отдыхаем

Но с каждою пронзительною нотой

Становимся расхристанной свинотой

Еще врачиха Рабинович Рива

С больным ребёнком вежлива, игрива

А как утащит в кабинет младенца

Так ну над ним выделывать коленца

А козни олигарха Гольденберга?

Ох неспроста купил он Мосэнерго

Он током с нами страшное содеяв

Начнет плодить тут новых иудеев

А стариканы Самуил и Роза?

Вот где национальная угроза!

Ведь это ими сделанной мацой

Зарезан был священник Виктор Цой...

И чтобы не вставать два раза зря -

Они же и умучили царя.

.Демьян Кудрявцев:

C одной стороны удивительно, как флегматично мы воспринимаем то, что официальные следственные органы за наш счет докатились до кровавого навета, с другой стороны российская история учит, что подобные обвинения в разной упаковке выдвигались в двадцатом веке дважды, и в течение 5-6 лет после каждого из них, допустившая это власть заканчивала свое существование.

Айдер Муждабаев:

До легализации государственного антисемитизма в русском рейхе осталось полшага.

Илья Симановский:

Кровавый навет в 2017 году выглядит так невероятно, что я впал в политтехнологическую ересь и ищу этому почти конспирологические объяснения. М.б. это нужно перед выборами? Для того, чтобы, как нас учит Екатерина Шульман, власть изобразила себя единственным европейцем, не направляющим, а сдерживающим напор казаков, черносотенцев и прочей погромной публики? Путин скоро выйдет весь в белом и поцелуется с Берлом Лазаром?

Глеб Морев:

Та же история, что и со статьей про Чехословакию. Путин совсем не антисемит и не верит ни в какие ритуальные убийства. Но идя на поводу у человекообразных, теперь будет вынужден извиняться перед Израилем и говорить, что у него нет ничего общего ни с ними, ни с <чудаками> из СК.

На этой же конференции выступил глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов):

У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. У значительной части церковной комиссии нет сомнений, что это убийство было ритуальным.

Андрей Мальгин:

Обнаружился автор версии о ритуальном убийстве царской семьи.

Сергей Жарковский:

Сумрачный православный гений. Культура мысли культуры бактерий. Партия плана, партия опиума.

Иван Курилла:

И снова Тихон Шевкунов.

Это вам не опереточный Мединский, тут хтоническая какая-то "историческая политика".

Александр Морозов:

что такое "психолого-историческая экспертиза", которую намеревает провести еп.Тихон Шевкунов в отношении цареубийц? это очень просто. Вот перед нами группа чекистов, из числа сапожников и заводских рабочих с начальным образованием, секулярных (т.е. безбожников) коммунистов. т.е. носителей радикального антимонархического мировоззрения. ("Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов..."). Можем ли мы с помощью исторической реконструкции психологии этих людей показать, что их антимонархический радикализм имел не только марксистский характер, но под марксизмом имелись и другие - более глубокие корни - на уровне, так сказать "цивилизационного кода" (как теперь принято говорить наверху)?

да как нечего делать! (с нетерпением жду фамилий этих "психологов-исторических реконструкторов", которые подпишут шевкуновскую экспертизу. вперед, к новым вершинам научного знания).

Ксения Лученко:

Ну а что? Правила Трулльского собора к делу уже один раз приобщали. Теперь СК будет проверять на ритуальность убийство столетней давности (замечу в скобках, непонятно, как от этого зависит вопрос подлинности останков и их захоронения). Им же велели ответить на все вопросы Церкви.

И всё это на разогреве у Владимира Владимировича, который собрался на Архиерейский собор (а об украинских архиереях кто-нибудь подумал - как они с этого собора назад домой приедут?).

Не ну а чо, раз принц Гарри женится, нам уже можно новую династию.

Станислав Яковлев:

Что касается ритуальных убийств — за царебожников не беспокойтесь.

Если СК официально признает, что расстрел царской семьи «ритуальным убийством» не является, это будет лишь ещё одним однозначным свидетельством, что останки царственных страстотерпцев «фальшивые».

Изготовлены из пластилина и раскрашены акварелью на сокрытие тайны величайшего беззакония, в общем, понятно кем.

А это, в свою очередь, важнейший, козырной аргумент в обоснование идеи, что власть в России до сих пор у понятно кого.

Следовательно, любое восстание на такую власть вовсе не безбожная «революция», а нечто абсолютно противоположное.

Сугубо благодатная процедура изгнания бесов в рамках одного отдельно взятого великодержавного геополитического образования.

Христос изгонял и нам велел.

«И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море»

С чем и поздравляю.

Сами ведь старательно заваривали здесь всякие «традиционные ценности», вам же теперь и расхлёбывать.

Истерика вокруг «Матильды» была даже не закуской, а так - аперитив. Основная трапеза ещё только начинается.

После того, как Владимир Владимирович, уважаемый, окончательно отказал решетниковской тусовке от дома - разве что очень наивные люди могли надеяться, будто тусовка на этом и успокоится.

Куда более вероятным представлялось, что там, наоборот, последний страх и стыд потеряют.

Именно это и наблюдаем.

Алексей Шабуров:

Про "ритуальное убийство" царской семьи всё очень просто

Главная задача РПЦ - не признать подлинность царских останков. Поскольку не признать очевидное довольно трудно, они будут пытаться любыми способами оттянуть момент признания.

Ключевое слово - "любыми способами". Это значит, что будут появляться все новые и новые версии, которые всенепременно нужно будет тщательно проверять.

Сначала можно долго-долго проверять версию о ритуальном убийстве. Потом еще какую-нибудь. Потом обязательно надо будет проверить версию о похищении царской семьи инопланетянами и так далее.

Остановится всё это только тогда, когда патриарху по вертушке позвонит Путин и попросит прекратить этот цирк и признать наконец то, что и так всем известно.

Кстати, Путин собрался впервые посетить Архиерейский собор. Возможно, как раз для этого.

Константин Крылов:

Очевидно, нынешнее будирование темы ритуального убийства царской семьи нужно ТОЛЬКО для того, чтобы торжественно НЕ ПРИЗНАТЬ его ритуальным, а потом ссылаться на это.

Соломки подстилают.

Но церковные интриги вокруг останков царя не отменяют главного - очевидного антисемитизма во всей этой истории.

Леонид Волков:

Давно хотел рассказать, да все повода не было. А вот у меня недавно судимость по «микрофонному делу» погасилась, а следователь, которая его заводила, ушла на пенсию. То есть со всех сторон — время пришло рассказать.

Это история о том, почему я ни разу не удивлен, что ведомство пана Бастрыкина серьезно отрабатывает версию «ритуального убийства».

«Микрофонное дело» на меня было заведено в июле 2015 года после того, как в Новосибирск приехал, собственно, Бастрыкин и велел меня закрыть. Возбуждала дело лично начальник отдела по расследованию особо важных дел главного следственного управления следственного комитета по Новосибирской области, полковник Носырева-Гришина.

Дело было возбуждено по тяжкой статье (144ч3), у меня не было на тот момент ни официального места работы, ни регистрации; загранпаспорт был на руках и, более того, вид на жительство в Люксембурге в тот момент еще не истек, он был до ноября 2015 года. То есть по всем меркам — меня надо было закрывать. Если бы следствие вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста в СИЗО — с вероятностью 100% суд удовлетворил бы это ходатайство.

Тем не менее, этого не случилось: мера пресечения была избрана в виде подписки о невыезде, причем крайне экзотической (из Москвы, Новосибирской и Костромской областей — так, что я мог жить дома, летать на суды в Новосибирск и вести кампанию в Костроме); и хотя следствие и суд был крайне изнурительными (я слетал в Новосибирск в итоге 28 раз) и продолжались 15 месяцев, закончилось все невероятно либеральным по нашим временам образом — переквалификацией статьи на легкую часть и символическим (минимально возможным) штрафом в 30000 рублей. Счастливо отделался!

Ну так вот.

12 августа меня привезли в новосибирское управление СК, и объявили мне о возбуждении дела, там я и познакомился со следователем Е.В.Носыревой-Гришиной. Она объявила мне о моем статусе подозреваемого, и она же сказала открыто: «на нас очень давят, чтобы мы вас закрыли, но я считаю, что тут никакого состава нет, поэтому будете у меня под подпиской».

Впоследствии мы еще несколько раз беседовали (потом дело было передано сотруднику ее отдела, молодому следователю Бондаренко). И Екатерина Вячеславовна мне достаточно подробно рассказала: что прилетал Бастрыкин, что требовал Волкова закрыть, что возразить ему было нельзя, поэтому она взяла дело себе лично, а не кому-то из сотрудников, чтобы под свою ответственность избрать меру пресечения; я, мол, ничего не боюсь, мне до пенсии год, ну и так далее.

Ну и понятное дело, в какой-то момент я ее спрашиваю: а зачем вы все это сделали? и зачем мне рассказываете?

А она и говорит:

— Понимаете, Леонид Михайлович, мне так не понравилось, как Бастрыкин говорил — мол, приехал этот молодой еврейчик из своего Люксембурга здесь революцию делать, что ему там не сиделось, мы все это уже сто лет назад проходили, когда нам в пломбированном вагоне евреев из Швейцарии присылали; вы, Екатерина Вячеславовна, должны понимать, что все эти люди — враги русского народа.

— А вы что ему на это сказали?

— А что я ему на это скажу... Что у меня девичья фамилия — Гинзбург?

Вот такая вот история.

Звучит, наверное, как невероятный святочный рассказ, но факты остаются фактами: я со своей тяжкой статьей проходил 15 месяцев под подпиской о невыезде, Екатерина Носырева-Гришина вышла на пенсию, а Александр Бастрыкин расследует версию «ритуального убийства» царской семьи.

Евгений Фельдман:

Каждый день баню кого-то в твиттере за антисемитские реплаи. Постоянно рассказываю недоумевающим друзьям о том, что да, антисемитизм в быту — это ежедневная реальность, которая незаметна вам со стороны только из-за того, что вы сами не евреи.

Иван Давыдов откликается на эту новость в The New Times:

Сначала это выглядит скверным анекдотом. Ну, например, так: «Г-н Учитель, в Вашем фильме не присутствует ли надпись, которая была обнаружена в подвале Ипатьевского дома сто лет назад, как раз к годовщине, которой Вами и подготовлена премьера издевательского фильма «Матильда»? Напомню содержание: «Здесь, по приказу темных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения России. О сем извещаются все народы». Конечно, это Наталья Поклонская в разгар подзабытой уже битвы против подзабытого уже фильма. И все смеются, хотя некоторая неловкость ощущается: все-таки нелепую и не очень старую фальшивку повторяет действующий депутат ГД.<...>

Общество в последнее время не без энтузиазма встречало государственные инициативы, нацеленные на деградацию и одичание. Даже интеллектуалы с радостью бросались обсуждать разнообразные животрепещущие вопросы: можно ли бить жену, и если да, то сколько раз в день? Надо ли лишать сирот права на жизнь в ответ на закон против нескольких чиновников, принятый за океаном? Ну а что, интересно ведь, давайте, действительно, поспорим. И спорили. А пока спорили, остроумцы гадали — что дальше? Дискуссия о допустимости похищать серебряные ложки?

Но главный остроумец у нас государство. Славное, кстати, антифашистскими традициями. Это сильный ход — предложить для обсуждения в двадцать первом веке вопрос: действительно ли евреи совершают ритуальные убийства младенцев и царственных особ?

Теперь, надо думать, на очереди пересмотр итогов дела Бейлиса. В 1913-м его оправдали по обвинению в ритуальном убийстве христианского мальчика (тоже экспертиза была, знаменитейшая экспертиза), теперь может и не уйти от ответа. К тому же несчастный Андрюша Ющинский был убит в Киеве, чем не подарок государственным антифашистам?

И напоследок – историю о таинственных надписях в подвале дома Ипатьева я впервые услышал лет двадцать пять тому назад от подвыпившего деда, стрельнувшего у меня сигарету. Дед продавал у метро какие-то черносотенные листки и неприятно пах. Его вариант был позамысловатей. Выяснилось, в частности, что Ельцин (то есть Борух ЕльцЫнд, разумеется), снес Ипатьевский дом как раз для того, чтобы надписи скрыть. Логично, правда? Надеюсь, СК возьмет важную информацию на карандаш.