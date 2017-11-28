Президент Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ

Президент Владимир Путин впервые приедет на Архиерейский собор, который является высшим органом управления Русской православной церкви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В мероприятии, которое состоится в московском храме Христа Спасителя,примут участие сотни архиереев со всего мира. Ранее встречи Путина с архиереями РПЦ, а также представителями поместных православных церквей мира проходили в Кремле.

Собор созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году он будет проходить с 29 ноября по 2 декабря. За эти дни собор должен ответить на "актуальные" вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах, отмечает РИА Новости. Кроме того, как сообщалось ранее, на Архиерейском соборе планируют обсудить подлинность останков царской семьи.