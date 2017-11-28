Операция "Педофилия"

Два с половиной месяца в иркутском СИЗО, 20 дней в психиатрической больнице, 16 месяцев под домашним арестом, бегство из Иркутска в Москву на попутках, заочный приговор иркутского суда – 15 лет строгого режима, год в небольшой студии во французском посольстве, снова бегство, пеший переход через границу: по истории 39-летнего француза Йоанна Барберо можно снимать приключенческий фильм. Радио Свобода выясняло, как фальсифицировалось дело о педофилии и детской порнографии и кто мог быть в этом заинтересован.

В первый свой приезд в Россию Йоанн Барберо жил в Ростове-на-Дону – работал в Alliance Française с 2003 по 2005 годы. Потом вернулся в Париж, где в 2007-м познакомился со своей будущей женой Дарьей Николенко – она училась в ESLSCA (L'École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées), а потом работала в разных банках. В 2008 году молодые люди поженились, а в 2009-м у них родилась дочь Элоиз (все личные данные, а также фотографии несовершеннолетней публикуются с согласия родителей – РС). В конце 2011-го Йоанну Барберо предложили пост директора регионального представительства Alliance Française в Иркутске, и в январе 2012 года семья переехала в Сибирь.

Alliance Française – некоммерческая организация, созданная в 1983 году для продвижения французского языка и французской культуры, существует она на гранты, причём лишь от 5 до 10 процентов её расходов покрываются из бюджета Франции. Йоанн Барберо хоть и сотрудничал с местной администрацией, в том числе получая от неё деньги на некоторые проекты, политикой никогда не занимался. Это не спасло его от внимания правоохранительных органов, причём началось всё с семейной ссоры.

Дарья Николенко рассказала Радио Свобода, что они с мужем часто ругались, иногда могли даже "потолкаться": "У Иоанна страшный темперамент. Сейчас у нас идеальные отношения, он меня очень устраивает в качестве бывшего мужа и друга", – говорит Дарья, вспоминая, что однажды в Париже Йоанн ударил её, сломав нос. В августе 2014 года скандал тоже почти перешёл в драку: "Мы кричали, угрожали друг другу, он раздулся, как петух, я телефон положила и записывала. Я говорю: "Я тебя записала. Ты готов, чтобы это публично где-то появилось?" Он побежал за мной, чтобы отобрать телефон и выбросить его, повалил меня на пол и начал угрожать кулаком, что он меня типа сейчас ударит. Я вырвалась, закрылась в ванной и вызывала полицию".

По словам Дарьи, полиция приехала, когда они с Йоанном уже прекратили ссориться, на следующий день их обоих вызвали в РОВД по Куйбышевскому району Иркутска и отпустили после непродолжительной беседы. Странности начались недели через две: Дарье позвонил сотрудник РОВД, представившийся Андреем Смирновым, и попросил прийти, рассказать, "не распускает ли Йоанн руки". В РОВД о человеке с таким именем никто не слышал, Дарья позвонила ему на мобильный, он встретил её, и после обсуждения семейной ссоры вдруг сказал, что подозревает Йоанна в педофилии, спрашивал Дарью, не замечала ли она за мужем странностей. Дарья никаких странностей не замечала. "Он звонил мне несколько раз, даже дважды пригласил выпить кофе и каждый раз настойчиво просил меня передать ему компьютеры и жёсткие диски мужа, чтобы по-быстренькому взглянуть на файлы, но так, чтобы муж не заметил", – рассказывает она.

Дарья от таких предложений отказалась, к тому же и с мужем помирилась, но порнография продолжала волновать правоохранительные органы: в августе Alliance Française ожидал посылку из Франции с учебниками и художественными фильмами, которая на несколько недель застряла на таможне: по словам Йоанна, сотрудники проверяли каждую книгу и каждый диск на предмет наркотиков, а также "материалов, которые могли повлиять на российскую молодёжь, пропагандируя европейские идеи, противоречащие российскому законодательству" (перевод с французского из переписки Йоанна Барберо с коллегами –​ РС) – за год до этого Государственная дума России приняла закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Впрочем, никакой гей пропаганды таможенники в учебниках не нашли, но зато напугали Йоанна осведомлённостью относительно его рабочего графика и семейного положения.

Признайся хоть в чём-то

Моя пятилетняя дочь была панически напугана, кричала, она думала, что эти мужчины будут нас убивать

В январе 2015 года иркутский Следственный комитет начал проверку по факту публикации откровенных фотографий из личного архива Йоанна Барберо в интернете. С ним по этому вопросу никто не связывался, решили действовать жёстко: утром 11 февраля Дарья вернулась из поездки во Францию, приехала домой, но только Йоанн помог ей поднять чемодан, как в квартиру ворвались сотрудники СК, которые скрутили Йоанна и увели его: "Моя пятилетняя дочь была панически напугана, кричала, она думала, что эти мужчины будут нас убивать", – говорит Дарья. Только когда она сама начала истерику, следователь Алексей Иус показал ей свои документы и начал обыск квартиры, требуя отдать журналы с детской порнографией и не разрешая Дарье и её дочери есть и пользоваться туалетом (через год Алексей Иус окажется замешанным в скандале с применением пыток против жителей Иркутска, однако уголовное дело в отношении него и его коллег возбуждено не будет, Иус отделается выговором)

Пока следователи вели обыск, Йоанну, как он рассказывает, надели на голову мешок и отвезли в "неизвестное место", где несколько часов избивали и допрашивали, заставляя в чём-то сознаться, но не называя ничего конкретного: "Говори! Не задавай вопросов! Что ты сделал? Отвечай!" Впрочем, возможно, Йоанн мог не понимать части вопросов, потому что "допрос" шёл на русском языке. Лишь через несколько часов его доставили в СК, где в присутствии адвоката и переводчика сообщили, что он подозревается в изготовлении и распространении порнографии с собственной дочерью. Из СК Барберо отправился в СИЗО №1 Иркутска.

Дарью с Элоиз тем временем также отвезли в СК, причём Элоиз поначалу осталась наедине с психологом и оперативным работником, а Дарья отправилась на допрос к некоему "полному следователю", фамилию которого она не знает. Следователь сказал ей, что её муж изготавливал порно – фото и видео с их дочерью. Дарья сначала не поверила, тогда ей показали чёрно-белые распечатки фотографий: обнажённые Йоанн и Элоиз сидели на диване на некотором расстоянии друг от друга, на одном селфи в кадр попали половые органы Йоанна, на всех остальных были видны лишь плечи и лица. Дарья начала спорить со следователем, говорить, что ничего порнографического в этих снимках не видит, тогда он достал другие фото – на которых она занималась сексом со своим мужем. "Он мне говорил, что есть ещё и видео с Элоиз и Йоанном, но не показывал его, – рассказывает Дарья. – Потом оказалось, что никакого видео нет".

Порно для мам

Дело Барберо было на особом контроле: Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области выделило аж двадцать следователей и экспертов-криминалистов, причём даже этого состава оказалось недостаточно, впоследствии группа была усилена. Любопытно, что инициатором выступил вовсе не СК или полиция, а иркутская ФСБ: в деле имеется письмо, направленное в СК начальником УФСБ по Иркутской области генерал-майором Михаилом Козубовым. В предъявленных Барберо обвинениях: изготовление порнографического фото с участием его 5-летней дочери, изготовление порнографических фото с женой Дарьей, хранение и распространение порнографического фильма с несовершеннолетними, а также сексуальные действия в отношении Элоиз.

Что конкретно было на том диске, никому не известно: следователи… потеряли главный вещдок

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось Радио Свобода, 16 декабря 2014 года в половине двенадцатого вечера некто выложил фотографии, используя IP домашнего интернета Йоанна и Дарьи: именно их показали Дарье следователи. С того же IP в сеть на rutube.ru было выложено видео с детской порнографией – его Радио Свобода посмотреть не удалось, однако по словам самого Йоанна там были сцены, на которых взрослые мужчины насиловали маленьких девочек, видео было плохого качества, очевидно отцифровано с VHS. Ни Йоанна, ни его близких на видео не было – это следует из материалов.

Все фото и ссылки на rutube появились не на порносайте, а на ресурсе для молодых иркутских мам: www.38mama.ru, провисели там считанные минуты, пока не были удалены модераторами, однако этого хватило 23-летнему стоматологу Юлии Выгузовой, чтобы скопировать их и записать на диск, который она, подождав десять дней, отвезла не в полицию или СК, а в ФСБ. Впрочем, что конкретно было на том диске, никому не известно: следователи… потеряли этот главный вещдок, о чём в деле есть соответствующий рапорт.

Йоанн Барберо, разумеется, отрицал, что выложил свои интимные фото на ресурс для мам, более того, имя его дочери (Héloïse) было написано по-французски с ошибками, выложивший фотографии человек зарегистрировался на ресурсе непосредственно перед тем, как опубликовать фото, используя емейл, также созданный в тот же день. Единственное доказательство, которое было в руках следствия помимо самих фото, заключалось в том, что фотографии были выложены c IP-адреса Йоанна и Дарьи, хотя и с "неизвестного устройства", которое, впрочем, впоследствии в приговоре превратилось в компьютер Йоанна без какой-либо доказывающей это экспертизы.

Если посторонние подключались к интернету с других устройств под логином и паролем Барберо, им присваивался тот же IP-адрес

Оба супруга рассказывали и следствию, и суду, что в ноябре-декабре 2014 года у них постоянно возникали проблемы с домашним интернетом: кто-то постоянно менял пароль и блокировал им доступ, приходилось звонить в службу поддержки "Дом.ру", ругаться и восстанавливать пароль. Адвокатам Барберо даже удалось найти координаты двух человек, звонивших в "Дом.ру" от имени Барберо: "Следователи сказали, что они одного не нашли, а второго опросили, он их заверил, что никуда не звонил", – говорит Йоанн.

Это, однако, важная деталь: как пояснил Радио Свобода Алексей Семеняка, директор по внешним связям RIPE NCC, международной компании, которая занимается распределением IP-адресов в Европе, частично в Азии и на Ближнем Востоке, очень часто система обеспечения доступа в интернет подразумевает выделение IP-адреса, привязанного к логину и паролю пользователя, то есть, если посторонние подключались к интернету с других устройств под логином и паролем Барберо, им присваивался тот же IP-адрес.

Сами же фотографии с компьютера Йоанна тоже могли попасть в чужие руки: однажды в ноябре того же 2014 года, вернувшись домой, Дарья обнаружила квартиру открытой. Дома ничего не пропало, она подумала, что сама забыла закрыть дверь, хотя раньше с ней такого не случалось. По словам того же Алексея Семеняки, подготовленному человеку с правильными отвёртками достаточно получаса, чтобы отвинтить крышку от Макбука и скопировать жёсткий диск. Дарья в тот день отсутствовала часа три.

Наконец, обвинение в распространении видео с детским порно также не выдерживает критики: эксперты нашли его на жёстком диске Йоанна, но из той же экспертизы видно, что кто-то производил некие манипуляции с файлами 12 февраля 2015 года, причём со всеми файлами в одно и то же время: скорее всего, в этот момент они были записаны на диск (в экспертизе содержится анализ сотен файлов с диска, но только порнографию кто-то копировал либо записывал 12 числа). Вот только 12 февраля Йоанн уже был в СИЗО, а его жёсткий диск – в СК. Впрочем, как пояснил Радио Свобода Алексей Семеняка, информацию о времени создания и изменения фото и видеофайлов достаточно легко подделать.

​Помоги папе

Самым страшным выглядит, пожалуй, последнее обвинение: в сексуальных действиях по отношению к дочери, которая, если верить приговору, рассказала следствию, что папа "демонстрировал ей свой половой член, в её присутствии мастурбировал, гладил, трогал и целовал её половые органы, сама она трогала и целовала его половой член". Впрочем, никаких доказательств, кроме допросов 5-летнего ребёнка у следствия нет, а допросы эти выглядят неубедительно.

Он давил на меня, называл "шлюхой и французской подстилкой", говорил, что меня тоже посадят, а дочь отправят в приют

Дарья Николенко рассказала Радио Свобода, что поначалу была в шоке, не верила в виновность мужа, однако следователям удалось не только запугать её, но и убедить в том, что у них есть все доказательства развратных действий Йоанна в отношении Элоиз. Она дала нужные следствию показания, подписав бумагу, что опасается мужа, более того, зачитала на камеру текст, заботливо написанный для неё следователем Алексеем Иусом.

Элоиз со следователем не разговаривала, тогда Алексей Иус на одном из допросов передал список вопросов Дарье, заставив её добиться нужных ответов. "Он давил на меня, называл "шлюхой и французской подстилкой", говорил, что меня тоже посадят, а дочь отправят в приют, – рассказывает Дарья. – Он матерился в присутствии ребёнка, угрожал мне". Протоколы допросов Элоиз Барберо есть в распоряжении Радио Свобода: ей по нескольку раз задают одни и те же вопросы, убеждая ответить "правильно", чтобы "помочь папе", обещая, что если будет говорить, как нужно, папу скоро отпустят.

– А ты гладила папу?

– Да, гладила.

– А где ты гладила папу?

– На носике.

– А где ещё?

– Я его гладила по щёчкам.

- А по его "зизи" гладила? [zizi – по-французски уменьшительно-ласкательное название пениса – прим.]

– Нет.

– А он просил его "зизи" погладить?

– Нет.

– Ни разу не просил?

– Ни разу.

– Помнишь, мы говорили с тобой, что надо говорить правду, чтобы папа быстрее на свободу вышел? Помнишь?

Далее ребёнок несколько раз говорит, что нет, она не трогала папу за "зизи" и он её не трогал "за писю", но после долгих уговоров понимает, как надо ответить, чтобы "помочь папе" и "помогает" – рассказывает, что и за писю папа её трогал, и нюхал её, и целовал. При этом Элоиз не обманывает: по словам Дарьи, она сама была свидетелем некоторых сцен, которые со слов ребёнка можно трактовать по-разному: один раз дочь зашла в ванную, когда Йоанн принимал душ, а Дарья наносила крем на лицо – в приговоре это превратится в рассказ Элоиз о том, что у папы "волшебная зизи", которая "ходит вперёд-назад" (а значит, речь идёт о мастурбации в присутствии ребёнка – решат следствие и суд).

Другой раз Йоанн вышел голым из душа и Элоиз дёрнула его за член, ей объяснили, что делать так нельзя, да и папа больше голым по квартире не ходил: этого хватило следователю, чтобы обвинить Йоанна в том, что дочь постоянно трогала его за половые органы. Однажды Йоанн уговаривал дочь помыться, говорил, что она будет плохо пахнуть, если не будет мыться. "Что будет плохо пахнуть?" – спросила девочка, – "Ноги, попа и пися", – ответил отец. На основании этого следствие сделало вывод, что Йоанн регулярно нюхал и целовал половые органы девочки.

Предложил Дарье подделать показания Элоиз, Дарья бы подписала протокол, а Элоиз поставила крестик

Элоиз и Дарья ездили на допросы несколько раз, вёл их сначала Алексей Иус, а потом руководитель Следственного управления СК по Куйбышевскому району Иркутска Илья Заболотский. По словам Дарьи, на одном из допросов, который записывался на видеокамеру (поначалу её просили писать заявления об отказе от видеосъёмки) Заболотский очень расстраивался, что Элоиз постоянно отрицала, что трогала папу за член, и что "папа трогал её за писю". Тогда он предложил Дарье подделать показания Элоиз: Дарья бы подписала протокол, а Элоиз поставила крестик (такие крестики стоят на всех протоколах). Дарья со скандалом отказалась, Заболотский удовлетворился записью трёх упомянутых случаев, когда Элоиз так или иначе видела папу голым.

​Допросы длились по 7-8 часов, во время которых Элоиз и Дарье не давали поесть, на всех допросах присутствовали необходимые по закону психологи, но, по словам Дарьи, они не только не успокаивали ребёнка, но рассказывали ей, что дома у них живёт домовёнок, который видел, как папа делал с ней нехорошие вещи, и, если она не расскажет "правду", то домовёнок расскажет всё – и тогда папу уже точно не выпустят. Впрочем, по словам Дарьи, психолог Василенко после одного из допросов решила подбодрить её: "шепнула", что все ответы вытянуты из девочки "клещами" и вряд ли соответствуют действительности. На суде у Василенко сказать то же самое духу не хватило.

Дома Элоиз плакала, говорила, что папа не делал с ней ничего из того, что она рассказала следователю, повторяла без конца, что её "голова была затуманена". Летом 2015 года Дарья Николенко с дочерью уехали за границу, откуда Дарья написала письмо в СК и прокуратуру – в нем она рассказала об оказанном на неё и её дочь давлении и отказалась от своих показаний. Более того, вместе с родственниками мужа Дарья записала видео с Элоиз, где та рассказывает о невиновности отца – и письмо, и видео были представлены в суд, однако судьи Кировского районного суда Татьяна Кашина, Наталья Биктимирова и Лариса Самцова отнеслись к ним "критически", поверив первоначальным показаниям обеих.

Уголовный Транссиб

В СИЗО Йоанн Барберо провёл 2,5 месяца – в апреле Иркутский областной суд сменил ему меру пресечения на домашний арест, но домой Йоанн попал только после 20 дней в психиатрической клинике, где заплатил взятку в 1,2 млн рублей – в противном случае ему угрожали, что экспертиза будет работать против него и что в больнице он может задержаться надолго. В то же время и Дарье Николенко некие "адвокаты-решалы" предлагали заплатить им 80-€100 тысяч евро за то, чтобы прекратить уголовное преследование мужа. Посовещавшись со знакомыми в Иркутске, она отказалась.

Подчинённых председателя областного суда вызывали в ФСБ и требовали срочно пересмотреть решение по мере пресечения для Барберо

21 октября судья Куйбышевского районного суда Татьяна Смертина отказалась продлевать домашний арест Барберо, сославшись на то, что следствию так и не удалось собрать необходимые доказательства. Электронный браслет с Йоанна должны были снять 28 октября, однако уже 27-го судебная коллегия областного суда рассматривает апелляцию прокуратуры и отменяет постановление судьи Смертиной – по словам иркутского адвоката Барберо Владимира Козыдло, скорость для Иркутска необычная. Владимир Козыдло воздерживается от резких заявлений, однако говорит, что по городу ходили слухи, будто подчинённых председателя областного суда вызывали в ФСБ и требовали срочно пересмотреть решение по мере пресечения для Барберо. Поговаривали даже об отставке проштрафившейся судьи Смертиной, однако она до сих пор работает в Куйбышевском районном суде, правда, занимается административными, а не уголовными делами.

Следующий год Барберо провёл под домашним арестом, однако видя обвинительный уклон следствия – решился бежать. 11 сентября 2016 года он обмотал электронный браслет фольгой, положил свой мобильник в автобус, который ехал в Монголию, а сам на попутках с Bla-Bla Car отправился в Москву. В столице его не ждали, он позвонил знакомому в посольстве, который рассказал о нём послу Жану-Морису Риперу, тот тут же принял его.

По словам Йоанна, он рассчитывал, что дипломаты смогут без лишнего шума переправить его на родину – этого не случилось. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро находился в те дни на Генассамблее ООН, посол сразу позвонил ему, так что Сергей Лавров был в курсе ситуации через 15 минут после появления Барберо в посольстве: "Посол Жан-Морис Рипер действовал крайне непрофессионально, – говорит Барберо. – Ему потребовался год, чтобы понять, что это не какие-то региональные делишки, которые просто уладить, и что я невиновен. В январе 2016 года, когда я был ещё в Иркутске, он объявил моей группе поддержки во Франции, что он обо всём договорился с одним из заместителей генерального прокурора [Юрия Чайки] и дело будет закрыто, но через четыре дня дело открыли снова, Жан-Морис Рипер признал, что его обманули, использовали. На самом деле он совершенно не понимал России".

Весь год, что Йоанн провёл в посольстве, шли переговоры о его судьбе, при этом ему самому деталей не сообщали. По одной информации, его предлагали обменять на какого-то русского заключённого во Франции, но, видимо, Барберо не был таким уж ценным кадром, так что торг не удался (об этом Жан-Марк Эро рассказал отцу Йоанна в июне 2017 года, после того, как ушёл в отставку). По другим данным, французы готовились перебросить его домой при помощи французской внешней разведки, но операция якобы была отменена в последний момент. Кировский районный суд Иркутска тем временем приговорил его к 15 годам колонии.

При этом нахождение Йоанна в посольстве хранилось в строжайшем секрете – даже для очень хорошо осведомлённых членов французской диаспоры в Москве это стало полным сюрпризом. Радио Свобода удалось поговорить с одним из сотрудников французского посольства, рассказавшим, что в курсе ситуации были бывший посол Франции в России Жан-Морис Рипер, его жена, генеральный консул и его помощник, первый секретарь посольства и пара человек, которые занимались жизнеобеспечением Йоанна.

В распоряжении Йоанна был смартфон и интернет, он мог общаться со своими родными и готовить второй побег, о котором задумался, когда понял, что может остаться в посольстве на долгие годы. Он изучил приграничные территории, осенью 2017 года покинул посольство и отправился на запад – снова при помощи неких друзей. Йоанн не говорит, где пересёк границу – шёл пешком, забрёл в болото, наконец, 8 ноября оказался во Франции.

С возвращением домой история, впрочем, не закончилась. Йоанна Барберо нет в базе Интерпола, однако МИД России заявил, что собирается принять "все необходимые меры" для привлечения его к уголовной ответственности, а сам Барберо при помощи адвоката Кирилла Коротеева подал иск против России в Европейский суд по правам человека.

Чей заказ

Открытым остаётся вопрос, кому могло быть выгодно преследование директора Alliance Française с проведением такой сложной операции. У самого Барберо нет однозначного ответа, он лишь говорит, что органы, очевидно, сомневались, стоит ли продолжать расследование или оставить его в покое: "Они меня то арестуют, то отпустят под домашний арест. Потом судья приняла решение отпустить меня вовсе. Всё это было очень плохо организовано". По его словам, это может быть связано с тем, что он близко сотрудничал с бывшим мэром города, коммунистом Виктором Кондрашовым: Йоанна арестовали в феврале, а Кондрашов ушёл в отставку в марте 2015 года (сейчас он занимает пост заместителя председателя правительства Иркутской области).

Сам Кондрашов в разговоре с Радио Свобода этот вариант полностью отверг: "Мы с ним не общались почти, наши жёны общались, у них были благотворительные проекты. А так мы только в 2013 году отправили делегацию в Нант – и всё", – сказал он. По словам адвоката Владимира Козыдло, в городе говорили о том, что Барберо крутил роман с женой одного из больших начальников СК или даже "заигрывал" с женой мэра Мариной Кондрашовой, но и сам Йоанн, и Дарья Николенко говорят, что эта версия абсолютно исключена, более того, возникла через год после его ареста. Опровергла её в разговоре с Радио Свобода и подруга семьи Кондрашовых, знакомая с Йоанном и Дарьей, но попросившая не указывать её имени. Она же рассказала, что Дарья обратилась к ней за помощью почти сразу после ареста Йоанна, плакала и говорила, что он невиновен. Впрочем, в дальнейшие подробности истории собеседница Радио Свобода не вдавалась.

Это вполне почерк спецслужб: вытащить какой-то компромат. Но Следственный комитет грязно сработал, получился скандал

Версия cherchez la femme не выдерживает критики, если принять во внимание, что инициатором дела выступила ФСБ, которая вряд ли стала бы проводить такую спецоперацию из-за неверной жены. "У органов, возможно, были какие-то резоны думать, что его нахождение на территории РФ нежелательно, – сказал в разговоре с Радио Свобода источник, близкий к ФСБ, но не знакомый с делом Барберо. – Это вполне почерк спецслужб: вытащить какой-то компромат. Но Следственный комитет грязно сработал, получился скандал и потом уже не было обратного хода. Чекистов я тут не осуждаю, они делали свою работу".

С этой версией косвенно соглашается и Дарья: "У него провокационный характер. Он максималист, если он вбил себе в голову, что надо что-то говорить, за что-то бороться, он будет это делать. Это многим тут не нравилось, мы же в Сибири. Мне кажется, они выкрали информацию, хотели найти там шпионаж, но нашли только эти фото. Может, они в какой-то момент даже поверили, что он педофил – эта фотография на диване на самом деле неприятная, но просто у него мания была – всё фотографировать".

Версию о том, что Барберо мог работать на французскую внешнюю разведку, озвучил в разговоре с Радио Свобода и один из французских дипломатов – впрочем, только как предположение, основанное на том, что ни одно французское посольство никогда не скрывало так долго своих граждан, обвиняемых по уголовным статьям. "Ну какой шпион, – смеётся другой собеседник Радио Свобода, близкий к спецслужбам. – Слишком словоохотлив, даже рассказал журналистам, что в Москву приезжали французские спецслужбисты, чтобы организовать его эвакуацию".

Адвокат Владимир Козыдло, впрочем, в шпионские версии не верит, говорит, что его клиент стал жертвой очередной кампании правоохранительных органов: "Я за свою жизнь захватил кампанию по борьбе с тунеядством. Я захватил период, когда сажали за спекуляцию алкоголем. Я захватил период, когда привлекали за нарушение правил валютных операций, – перечисляет он. – Я считаю, что сейчас просто идёт очередная кампания. Есть люди, которые могут быть склонны к таким преступлениям, и тут под шумок попался Барберо. Ничто не ново".