С космодрома Восточный во второй раз запустили ракету

С космодрома Восточный в Амурской области запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с 19 спутниками. Об этом сообщает ТАСС. Это второй запуск в истории космодрома. При запуске могли произойти неполадки, а один из спутников до сих пор не вышел на связь, заявил источник агентства "Интерфакс".

По данным Роскосмоса, запуск прошел в штатном режиме. Ракета-носитель должна доставить на земную орбиту гидрометеорологический космический аппарат, спутник "Метеор-М", студенческий спутник "Бауманец-2", а также наноспутники российских и иностранных заказчиков.

Первый запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный был намечен на 27 апреля 2016 года. Понаблюдать за ним приехал президент России Владимир Путин. Однако за полторы минуты до начала старта он был отменен из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления. Президент объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину и генеральному директору "Роскосмоса" Игорю Комарову. На следующий день ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя спутниками на борту успешно стартовала.Однако 4 мая выяснилось, что с одним из доставленных на орбиту космических аппаратов не удается установить связь.

Строительство Восточного, которое началось в 2012 году, сопровождалось рядом скандалов, уголовных дел о хищениях и растрате, а также сообщениями о забастовках и голодовках в связи с задержками зарплаты рабочим.