В Женеве открывается новый раунд переговоров по Сирии

В Женеве 28 ноября должен состояться новый раунд мирных переговоров по Сирии под эгидой ООН, несмотря на возможность бойкота со стороны правительства Башара Асада. Специальный посланник Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура заявил 27 ноября, что сирийское правительство еще не подтвердило своего участия в восьмом раунде переговоров, направленном на прекращение шестилетней гражданской войны.

«Вчера вечером мы получили сообщение о том, что сегодня правительство не прибудет в Женеву. Естественно, мы надеемся и действительно ожидаем, что правительство вскоре будет в пути», - сказал Мистура в Совете Безопасности ООН, отметив, что президент Сирии Башар Асад недавно заявил, что "готов к диалогу".

Де Мистура сказал, что в последнем раунде основное внимание будет сосредоточено на том, чтобы перейти к "всеобъемлющему процессу" по разработке и ратификации новой конституции, шаги, которые, по его словам, необходимы, прежде чем страна сможет проводить выборы. Он также сказал, что "не примет каких-либо предварительных условий какой-либо стороны" в отношении переговоров.

После прибытия в Женеву 27 ноября глава оппозиционной делегации Наср Харири сказал, что группа стремится к отставке Башара Асада. "Наша цель в переговорах - это уход Башара аль-Асада с самого начала переходного периода", - сказал он. Харири заявил, что крупные державы и, в частности, Россия должны оказать большее давление на Асада, чтобы он участвовал в реальных переговорах о политическом переходе, за которым последует новая конституция Сирии и свободные выборы.