В Германии ударили ножом мэра, который выступал за прием беженцев

Мэра небольшого города Альтена в западной Германии ударили ножом в шею. По словам свидетелей, нападавший кричал, что он против политики мэра по приему беженцев и мигрантов.
Андреас Холлштейн получил серьезное ранение, но уже выписан из больницы. Под руководством 57-летнего политика город принял даже больше беженцев, чем было необходимо в соответствии с квотами. Ранее мэр написал книгу о борьбе с правым радикализмом.
Нападавший арестован. Прокуратура открыла дело о покушении на убийство. По данным властей, у нападения был политический мотив.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что шокирована покушением, и поблагодарила всех, кто оказал помощь мэру. Два года назад с ножом напали на кандидата в мэры Кёльна Генриетту Рекер. Мотивом нападавшего было недовольство ее политикой в отношении мигрантов. После нападения Рекер выиграла выборы.
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