ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро "узнику Болотной" Николаю Кавказскому

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить компенсацию в 10 тысяч евроНиколаю Кавказскому за нарушения во время задержания и суда по так называемому "Болотному делу".

ЕСПЧ признал, что в деле Кавказского российские власти нарушили две статьи Конвенции о защите прав человека: запрет на пытки и право на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки.

Суд поддержал позицию адвокатов Кавказского, которые указали, что его поместили под арест до суда, хотя у обвиняемого была справка о хронических заболеваниях. Под домашний арест Кавказского отпустили только после ухудшения состояния здоровья.

Кавказский в жалобе просил выплатить ему 70 тысяч евро за материальный и нематериальный ущерб.

Николая Кавказского задержали в июне 2012 года, через месяц после событий на Болотной площади в Москве. В 2013 году он вышел на свободу по амнистии. Кавказский вину не признал.

Власти России считают события на Болотной площади 6 мая 2012 года массовыми беспорядками. По обвинению в участии в них или в насилии по отношению к полицейским к ответственности привлекались более 30 человек, часть из которых были амнистированы, другие уже отбыли наказание.