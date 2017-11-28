На Сахалине полицейских подозревают в пытках несовершеннолетнего

В Сахалинской области задержаны начальник полиции и оперуполномоченный поселка Тымовское. Их подозревают в применении насилия к задержанным, один из которых – подросток. В рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий начальник полиции Тымовского арестован на два месяца.

Представитель регионального следственного комитета Ольга Чебыкина сообщила интернет-изданию "Сибирь.Реалии", что в отношении другого сотрудника полиции мера пресечения пока не избрана. Поскольку он является многодетным отцом и его характеристики положительны, ведомство предложит суду оставить его под домашним арестом. Имена обвиняемых не сообщаются.

По версии следствия, в сентябре этого года в селе Красная Тымь Тымовского района Сахалинской области произошло несколько краж и угон автомобиля. Сотрудники полиции, расследуя дело, вывезли одного из местных жителей в лес и избили его, требуя признаться в кражах. Вернувшись в село, полицейские задержали 16-летнего подростка, которого также отвезли в лес. В управлении Следственного комитета по региону заявили, что сотрудники МВД привязали несовершеннолетнего к дереву и били его головой об ствол. Позже в отделении полиции подростка избивали пластиковой бутылкой наполненной водой.



После пыток пострадавшие обратились в прокуратуру. Их заявление перенаправили в службу безопасности областной полиции. Как сообщает издание Sakh.com, сначала никаких нарушений в действиях начальника тымовской полиции не обнаружили, однако затем нарушения все же выявили. По факту применения пыток к задержанным Следственный комитет возбудил уголовное дело.