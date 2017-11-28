Министр финансов заявил о чрезмерной господдержке для россиян

Министр финансов России Антон Силуанов заявил об излишней государственной поддержке для жителей страны. По его мнению, в настоящее время социальную поддержку "получают семь человек из десяти, хотя нуждающихся значительно меньше".

Силуанов добавил, что государство должно оказывать помощь "тем, кто больше нуждается", однако увеличение расходов на образование, здравоохранение и социальное обеспечение без реформ в этих отраслях может привести к кризису в стране. "Мы должны создать конкурентные условия между услугами, которые предоставляются государством, и услугами, которые предоставляются в частном секторе", – заявил Силуанов на форуме Финансового университета.

Дефицит бюджета России в 2018 году, как ожидается, составит более триллиона рублей. Несмотря на это, Кремль наращивает расходы на "национальную оборону" – в ближайшие три года власти потратят на это около семи триллионов. Расходы на медицину и образование в России в последние годы только сокращаются.