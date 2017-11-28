Прекращено дело об избиении полицией жительницы Кстово

Следственный комитет России прекратил дело об избиении в полиции жительницы Нижегородской области, задержанной во время прогулки с собакой. Следствие сочло недостоверным данные медицинской экспертизы, согласно которым здоровью потерпевшей был нанесен тяжкий вред. Об этом во вторник сообщила правозащитная организация "Комитет против пыток".

Жительница Кстово Кристина Морозова рассказала, что 9 сентября минувшего года ее остановили во дворе дома знакомого. У Морозовой не было при себе документов, а ее такса поставила полицейскому лапы на ногу. Тот пнул собаку, а ее хозяйку насильно посадили в машину и доставили в отделение. Там Морозову избили и разрезали ей бюстгальтер. Таксу обрызгали из газового баллона и ударили граблями.

В отношении Морозовой было возбуждено дело об оскорблении полицейского – за то, что она якобы обругала его матом во время задержания. Ее также оштрафовали на 2 тысячи рублей.

У потерпевшей были диагностированы переломы и гематомы. В январе 2017 года Следственный комитет возбудил дело об избиении Морозовой в полиции.