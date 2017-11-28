Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Российский истребитель перехватил разведывательный самолет США

Истребители Су-35 и Су-30 на учениях "Кавказ-2016"

Вооруженные силы США заявляют, что российский истребитель совершил опаcный маневр вблизи разведывательного самолета США над Черным морем. Российский самолет пролетел примерно в 15 метрах от американского, что вызвало сильную турбулентность и заставило пилотов сменить высоту, сообщает Associated Press.

Представитель сил США в Европе Хуан Мартинес назвал маневр российского Су-30 "небезопасным перехватом". Он уточнил, что американский самолет P-8A "проводил штатную операцию в международном воздушном пространстве". В Министерстве обороны России утверждают, что истребитель пришлось поднять в воздух, поскольку американский самолет на большой скорости приближался к государственной границе.

Подобные перехваты происходят регулярно, однако это первое "опасное сближение" с июня. Тогда командование сил США в Штутгарте рассказало об инциденте над Балтийским морем. Российский истребитель подлетел к самолету США настолько близко, что на фотографиях можно было разглядеть пилота в кабине.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Смотрите также

Наверх
XS
SM
MD
LG