Российский истребитель перехватил разведывательный самолет США

Вооруженные силы США заявляют, что российский истребитель совершил опаcный маневр вблизи разведывательного самолета США над Черным морем. Российский самолет пролетел примерно в 15 метрах от американского, что вызвало сильную турбулентность и заставило пилотов сменить высоту, сообщает Associated Press.

Представитель сил США в Европе Хуан Мартинес назвал маневр российского Су-30 "небезопасным перехватом". Он уточнил, что американский самолет P-8A "проводил штатную операцию в международном воздушном пространстве". В Министерстве обороны России утверждают, что истребитель пришлось поднять в воздух, поскольку американский самолет на большой скорости приближался к государственной границе.

Подобные перехваты происходят регулярно, однако это первое "опасное сближение" с июня. Тогда командование сил США в Штутгарте рассказало об инциденте над Балтийским морем. Российский истребитель подлетел к самолету США настолько близко, что на фотографиях можно было разглядеть пилота в кабине.