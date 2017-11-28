ЕСПЧ обязал выплатить 60 тысяч евро матери погибшего от пыток в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 60 тысяч евро матери Дениса Выржиковского, погибшего после пыток в полиции Санкт-Петербурга. О решении ЕСПЧ со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова сообщает издание "Медиазона".

Выржиковского задержали в октябре 2010 года вместе с его подругой, подозреваемой в мошенничестве. В отделении полиции молодого человека жестоко избили. Позднее полицейские отвезли задержанных в другое ОВД и поместили их в изолятор временного содержания. На следующее утро Выржиковского госпитализировали, через несколько дней он умер.

В 2014 году по делу о гибели Выржиковского были осуждены шестеро полицейских. Он получили до 8 лет колонии, однако позже суд смягчил наказание. Большинство из осуждённых по этому делу сотрудников полиции в настоящее время уже вышли на свободу.