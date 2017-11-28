Зачем патриарху "ритуальное убийство"

Церковь считает, что в деле гибели царской семьи есть "новые факты"
Писатель-богослов Андрей Кураев, историк религии Борис Фаликов, журналист Семен Новопрудский пытаются понять, зачем Следственный комитет РФ возвращается к версии "ритуального убийства" царской семьи. Ведущая Елена Рыковцева.
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