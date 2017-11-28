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В Москве похоронили Дмитрия Хворостовского

На церемонии прощания с Дмитрием Хворостовским, 27 ноября 2017 г.

В Москве на Новодевичьем кладбище захоронили урну с прахом Дмитрия Хворостовского. Вторую капсулу с прахом – по завещанию самого певца – захоронят на его родине в Красноярске. Церемония прощания с Хворостовским прошла 27 ноября в концертном зале имени Чайковского.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне. Ему было 55 лет. Последние два года певец боролся с раком мозга и, несмотря на болезнь, продолжал выступать. Свой последний концерт Хворостовский дал в июне этого года в Красноярске.

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