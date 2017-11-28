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Новости - культура

Телекомпания ARD отказалась работать с Роджером Уотерсом

Роджер Уотерс у стены, отделяющей Вифлеем от Израиля (2006 год)

В Германии многие медиакомпании, входящие в ассоциацию немецких региональных общественно-правовых телерадиокомпаний ARD, отказались от будущих трансляций концертов британского музыканта Роджера Уотерса. Об этом сообщило 28 ноября издание Zeit Online. Роджер Уотерс, известный своей антиизраильской позицией, неоднократно утверждал, что в Израиле правит "расистский режим", говорится в публикации.

Уотерс – активный сторонник международного движения за бойкот Израиля и санкции против израильского правительства. Музыкант публично призывал зарубежных артистов, выступающих в Израиле, отменить гастроли и присоединиться к бойкоту. На своих концертах он неоднократно использовал огромную надувную свинью со звездой Давида на боку.

Уотерс отвергает обвинения в антисемитизме, утверждая, что его нельзя осуждать лишь за несогласие с политикой Израиля в отношении палестинцев. Его продюсер Марек Либерберг назвал "странной" позицию телерадиокомпаний, указав, что музыкант имеет право свободно выражать свое мнение.

Представители еврейской общественности Германии выступили с онлайн-петицией, в которой потребовали не тратить деньги налогоплательщиков на съемки и трансляцию концертов музыканта с антисемитской позицией.

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