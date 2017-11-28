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Тиллерсон: "Запад желает продуктивных отношений с Россией"

Рекс Тиллерсон

Россия "продолжает агрессивное поведение в отношении своих соседей, вмешиваясь в избирательный процесс и поощряя недемократические идеи" – государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Он выступил с 28 ноября с программной речью в Вашингтоне в центре имени Вудро Вильсона.

Теллерсон подчеркнул, что Запад стремится к новым продуктивным отношениям с Россией, но, по его словам, такие отношения пока кажутся "иллюзорными". Без урегулирования конфликта на Украине нормализацию отношений Вашингтона и Москвы обеспечить не удастся, заявил глава Госдепартамента США.

По словам Рекса Тиллерсона, есть области, в которых можно было бы развивать сотрудничество с Москвой – это борьба с "Исламским государством" в Сирии и сотрудничество в решении афганской проблемы.

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