В штаб Собчак в Ростове-на-Дону пришел полицейский. Он искал оружие

В Ростове-на-Дону в штаб Ксении Собчак пришел полицейский с собакой. Об этом телеканалу "Дождь" рассказала координатор штаба Анастасия Шевченко. По ее словам, сотрудник полиции искал оружие и боеприпасы, но ничего не обнаружил.

Ксения Собчак намерена участвовать в выборах президента России в 2018 году. Она будет баллотироваться от партии "Гражданская инициатива". В среду, 29 ноября, телеведущая должна открыть предвыборный штаб в Ростове-на-Дону и провести там встречу со сторонниками. Визит Собчак в Ростов завершится встречей с журналистами.