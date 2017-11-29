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Археология

ВИЧ-позитивная держава. Эфир в 21:05

Эксперты спорят о том, может ли авторитаризм победить СПИД

1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, Россия встречает с печальным итогом: в стране до два миллиона инфицированных, и эпидемия расширяется. Почему так неэффективны все государственные программы по борьбе со СПИДом, и может ли вообще авторитарное государство эффективно бороться с социальными бедствиями?

Гости программы - публицист Михаил Пожарский и Константин Войцехович, советник-консультант по взаимодействию с органами власти регионального офиса UNAIDS по Восточной Европе и Центральной Азии. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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