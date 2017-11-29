ВИЧ-позитивная держава. Эфир в 21:05

1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, Россия встречает с печальным итогом: в стране до два миллиона инфицированных, и эпидемия расширяется. Почему так неэффективны все государственные программы по борьбе со СПИДом, и может ли вообще авторитарное государство эффективно бороться с социальными бедствиями?



Гости программы - публицист Михаил Пожарский и Константин Войцехович, советник-консультант по взаимодействию с органами власти регионального офиса UNAIDS по Восточной Европе и Центральной Азии. Эфир в 21:05.