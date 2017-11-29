Хорватский генерал "принял яд" на заседании Гаагского трибунала

Заседание Международного трибунала по бывшей Югославии приостановили из-за того, что хорватский генерал Слободан Пральяк принял жидкость, которая, как он заявил, была ядом. Это произошло после оглашения вердикта апелляционной комиссии, сообщает телеканал Би-би-си. Подсудимому вызвали врача. О состоянии здоровья Пральяка не сообщается.

Суд рассматривал апелляционную жалобу Пральяка и пяти его соратников, поданную в 2013 году. Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы за военные преступления. На заседании в среду, 29 ноября, лидера боснийских хорватов Ядранко Прлича приговорили к 25 годам тюрьмы. После этого, по данным СМИ, генерал Слободан Пральяк заявил, что выпил яд, и слушания приостановили.

Шестерых боснийских хорватов обвиняют в создании концентрационных лагерей для мусульман. В ходе боев, длившихся 11 месяцев, обширные районы Герцеговины и Центральной Боснии были серьезно разрушены. Судебные заседания по этому делу длились с 2006 года, суд опросил около двухсот свидетелей.

