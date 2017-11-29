Мобильный YouTube выдает ошибку при поиске по слову "Навальный"

Видеохостинг YouTube 29 ноября выдавал сообщения об ошибке при попытке поиска по слову "Навальный", "Дождь", "Открытая Россия", "Яшин" и десяткам других запросов.

На ошибку в мобильных приложениях YouTube обратил внимание сам Алексей Навальный. Многие пользователи в ответ на заявление политика в Твиттере подтвердили, что видят сообщение об ошибке.

По данным телеканала "Дождь", с проблемами столкнулись пользователи основных операторов связи, действующих в России. Их представители не стали давать комментариев. В компании Google, которая владеет видеохостингом, заявили, что разбираются с проблемой, но подробностей не сообщили.