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Мобильный YouTube выдает ошибку при поиске по слову "Навальный"

Навальный ведет свою программу на YouTube

Видеохостинг YouTube 29 ноября выдавал сообщения об ошибке при попытке поиска по слову "Навальный", "Дождь", "Открытая Россия", "Яшин" и десяткам других запросов.

На ошибку в мобильных приложениях YouTube обратил внимание сам Алексей Навальный. Многие пользователи в ответ на заявление политика в Твиттере подтвердили, что видят сообщение об ошибке.

По данным телеканала "Дождь", с проблемами столкнулись пользователи основных операторов связи, действующих в России. Их представители не стали давать комментариев. В компании Google, которая владеет видеохостингом, заявили, что разбираются с проблемой, но подробностей не сообщили.

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