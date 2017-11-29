В твиттере Трампа появились репосты трех антимусульманских видео

В аккаунте президента США Дональда Трампа в твиттере появились репосты трех антимусульманских видео со страницы британского ультраправого движения. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Видео принадлежат одному из лидеров движения “Британия – прежде всего” политику Джайде Франсен. Она утверждает, что на одном из роликов мигрант-мусульманин атакует мужчину на костылях. За этой публикацией с аккаунта Трампа последовали еще два подобных видео.

Трамп и администрация Белого дома пока не прокомментировали эту публикацию в твиттере. Сама Джайда Франсен приветствовала публикацию в аккаунте президента США словами: "Боже, храни Трампа и Америку!"

Движение “Британия – прежде всего” было основано в 2011 году бывшими членами крайне правой Британской национальной партии. Группа привлекла к себе внимание пользователей соцсетей из-за публикации сообщений об "исламизации Великобритании".