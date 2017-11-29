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Ксения Собчак открыла в Ростове-на-Дону свой первый региональный штаб

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак открыла в Ростове-на-Дону первый региональный штаб. Собчак намерена участвовать в выборах президента России в 2018 году. Она будет баллотироваться от партии "Гражданская инициатива".

Ранее в среду, 29 ноября, в Ростове-на-Дону в штаб Ксении Собчак пришел полицейский с собакой. По словам координатора штаба Анастасии Шевченко, сотрудник полиции искал оружие и боеприпасы, но ничего не обнаружил.

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