Ксения Собчак открыла в Ростове-на-Дону свой первый региональный штаб

Телеведущая Ксения Собчак открыла в Ростове-на-Дону первый региональный штаб. Собчак намерена участвовать в выборах президента России в 2018 году. Она будет баллотироваться от партии "Гражданская инициатива".

Ранее в среду, 29 ноября, в Ростове-на-Дону в штаб Ксении Собчак пришел полицейский с собакой. По словам координатора штаба Анастасии Шевченко, сотрудник полиции искал оружие и боеприпасы, но ничего не обнаружил.

