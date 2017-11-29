Нет точной информации о состоянии генерала Слободана Пральяка

Умер хорватский генерал Слободан Пральяк, который "принял яд" на заседании Гаагского трибунала. Об этом сообщает государственное телевидение Хорватии. В Международном трибунале журналисту Радио Свобода эту информацию отказались комментировать. Ранее в суде заявляли, что Слободан Пральяк жив, и с ним работают врачи. В ближайшее время с обращением выступит премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Из-за событий в Гааге президент Хорватии Колинда Грабар Китарович прерывает визит в Исландию и возвращается в Загреб.

Заседание Международного трибунала по бывшей Югославии было приостановлено после того, что хорватский генерал Слободан Пральяк принял жидкость, которая, как он заявил, была ядом. Это произошло после оглашения вердикта апелляционной комиссии, которая подтвердила обвинительный приговор суда первой инстанции. Пральяк был приговорен к 20 годам за военные преступления во время конфликта в Боснии и Герцеговине в 1990-е годы.

Суд рассматривал апелляционную жалобу шести бывших лидеров самопровозглашенного образования боснийских хорватов "Херцег-Босна". На скамье подсудимых оказались бывший премьер "Херцег-Босны" Ядранко Прлич и еще несколько представителей военного руководства – Слободан Праляк, Миливой Петкович, Бруно Стоич, Валентин Чорич и Берислав Пушич. Их обвинили в преступлениях против человечности, нарушении Женевских конвенций и нарушении законов и обычаев ведения войны.

В обвинительном заключении среди участников заговора был назван ныне покойный президент Хорватии Франьо Туджман и другие представители политического и военного руководства страны начала 1990-х годов. Таким образом, на лидеров Хорватии возлагалась ответственность за военные преступления в соседней стране.

Речь идет о самом длительном судебном разбирательстве в истории Международного трибунала. Обвинение против "шестерки" было выдвинуто в 2004 году. Во время судебного процесса с 2006 по 2011 год выступили 206 свидетелей (145 со стороны обвинения и 61 со стороны защиты). Суд признал, что их целью было изгнание мусульманского и иного нехорватского населения, чего они добивались путем убийств, преследований, пыток, изнасилований, депортаций, захвата и уничтожения чужого имущества. В 2013 году шестерым боснийским хорватам назначили длительные тюремные сроки, признав участниками совместного преступного предприятия.

На заседании в среду, 29 ноября, Апелляционная палата подтвердила, что в Боснии и Герцеговине имел место международный вооруженный конфликт, и оставила в силе несколько вынесенных ранее приговоров. Так, лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу подтвердили 25-летний срок заключения. Однако после того, как Слободан Праляк отверг приговор суда и заявил, что выпил яд, слушания пришлось прекратить.

"Хорватская Республика Херцег-Босна" - непризнанное образование, которое существовало на территории Боснии и Герцеговины в начале 90-х годов. "Херцег-Босна была упразднена под давлением США и других западных стран после подписания в 1994 году Вашингтонского соглашения. Этот документ предполагал прекращение боевых действий между боснийскими мусульманами и боснийскими хорватами и объединение территорий под их контролем в Федерацию Боснии и Герцеговины. Существование этой федерации было позднее закреплено и в Дейтонском соглашении, которое в 1995 году положило конец боснийскому конфликту и определило послевоенное устройство страны.