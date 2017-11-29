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Трамп пообещал наложить на КНДР дополнительные санкции

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить на Северную Корею дополнительные санкции в связи с очередным запуском баллистической ракеты. Трамп написал в твиттере, что обсудил ограничительные меры с лидером Китая Си Цзиньпинем.

В среду, 29 ноября, глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян запустил баллистическую ракету. По его словам, страна успешно завершила создание ядерных сил. В руководстве Северной Кореи утверждают, что снаряд может достичь любой точки континентальной территории США.

Запуск баллистической ракеты осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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