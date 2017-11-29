ЦИК выбрал логотип выборов-2018. На него потратили 37 миллионов рублей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России выбрала логотип президентских выборов 2018 года. За его создание – "разработку визуальной концепции" – рекламное агентство "ИМА-консалтинг" получит из бюджета страны 37 миллионов рублей. Как заявил генеральный директор компании Вартан Саркисов, выбранный логотип смотрится "по-государственному, основательно, консервативно, но не архаично". По его словам, тестирование логотипа показало, что избиратели "не ждут оригинальных решений".

Пользователи социальных сетей сочли логотип примитивным и усомнились, что его создание стоит 37 миллионов рублей:

Общая стоимость информационной кампании, посвященной выборам президента России, составляет почти 800 миллионов рублей. Деньги будут потрачены в том числе на "информирование" россиян о выборах. Этим будет заниматься агентство "Михайлов и партнеры". Глава ЦИК Элла Памфилова не уточнила, сколько именно средств выделят этому агентству, однако отметила, что сумма контракта с ним "немножечко больше", чем с "ИМА-консалтинг".

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.