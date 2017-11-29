Бывший офицер СС отправится в тюрьму, несмотря на возраст

Бывший офицер СС Оскар Грёнинг, служивший бухгалтером в концентрационном лагере Освенцим, будет отбывать наказание в тюрьме, несмотря на возраст. Грёнингу 96 лет.

В 2015 году суд признал Грёнинга соучастником убийств 300 тысяч человек в Освенциме во время Второй мировой войны и приговорил его к четырём годам тюрьмы. Тогда Грёнинг оспорил приговор. Вчера стало известно, что верховный суд Германии отклонил апелляцию.

Грёнинг служил в Освенциме в 1942-1944 годах. Он собирал деньги и ценности убитых узников. После войны Грёнинг не скрывал своей причастности к работе в концлагере и критиковал отрицание Холокоста.

С 1977 года бывший "бухгалтер Освенцима" находился под следствием. В 2014 году на суде он заявил, что не имел отношения к убийствам узников, а нес ответственность только за сохранность их вещей для последующей отправки в Берлин.