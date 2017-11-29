Власти запретили проводить митинг "В защиту Конституции" в центре Москвы

Власти Москвы отказали в проведении марша и митинга "В защиту Конституции" в центре города 10 декабря. В мэрии предложили провести акцию в районе Марьино на окраине столицы. В партии ПАРНАС, которая является одним из организаторов митинга, назвали решение московских властей "политически мотивированным".

Заявка на марш и митинг "В защиту Конституции" была подана 27 ноября. Акция посвящена 24-й годовщине Основного закона России, которая отмечается 12 декабря. Организаторами митинга выступают ПАРНАС, предвыборный штаб Ксении Собчак, партия "Гражданская инициатива", "Открытая Россия", Комитет протестных действий, партия "5 декабря" и движение "За права человека".