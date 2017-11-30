"Голос" просит ЦИК и Генпрокуратуру проверить сайты избиркомов

Большинство сайтов региональных избирательных комиссий в России не отвечает требованиям закона об обращениях граждан. Об этом говорится в докладе движения в защиту прав избирателей "Голос".

Так, по данным правозащитников, из 85 комиссий только 7 имеют на своих сайтах формы для электронных обращений, в той или иной степени соответствующие требованиям закона. 62 региональные избирательные комиссии, включая Чечню и Москву, не предоставляют гражданам возможности обратиться в форме электронного документа. Есть у движения "Голос"нарекания и к сайту Центризбиркома.

Авторы доклада пришли к выводу, что система избирательных комиссий в России оказалась "одной из самых архаичных" и "не приспособленных" для приема электронных обращений по сравнению с другими государственными органами.

По мнению сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, избиркомы, таким образом, пытаются ограничить доступ к электронной коммуникации и сократить количество обращений, в том числе жалоб на нарушения на выборах.

В четверг "Голос" направит обращения в Центральную избирательную комиссию и Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку сайтов региональных избиркомов и привести их в надлежащий вид, сообщил Мельконьянц.