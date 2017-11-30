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В Москве умерла Ксения Старосельская – переводчик польской литературы

Ксения Старосельская во время семинара для молодых переводчиков польской литературы

В Москве в возрасте 80 лет в среду умерла Ксения Старосельская – российский переводчик польской литературы.

Ксения Старосельская работала в журнале "Иностранная литература" и вела семинар молодых переводчиков при Польском культурном центре. В переводах Старосельской выходили произведения Генрика Сенкевича, Чеслава Милоша, Ежи Анджеевского, Ярослава Ивашкевича, Тадеуша Конвицкого, Рышарда Капущинского и многих других.

Была членом Союза писателей СССР. Ксении Старосельской были присуждены кавалерский крест Ордена Заслуг перед Республикой Польша, премия польского ПЕН-клуба, офицерский крест Ордена заслуг перед Республикой Польша (2014) и другие награды.

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