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Медведев и "обормот". Эфир в 19:05

Алексей Навальный и Дмитрий Медведев

Премьер РФ высказался о Навальном, о Путине и о своих президентских амбициях

Дмитрий Медведев обозвал Навального "обормотом" и "проходимцем", зато обещал Владимиру Путину всяческую поддержку на выборах. Обсуждаем его откровения с Михаилом Фишманом ("Дождь), Алексанром Мельманом ("МК") и политиком Владимиром Семаго. Ведущая Елена Рыковцева.

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