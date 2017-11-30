Медведев и "обормот". Эфир в 19:05

Премьер РФ высказался о Навальном, о Путине и о своих президентских амбициях
Дмитрий Медведев обозвал Навального "обормотом" и "проходимцем", зато обещал Владимиру Путину всяческую поддержку на выборах. Обсуждаем его откровения с Михаилом Фишманом ("Дождь), Алексанром Мельманом ("МК") и политиком Владимиром Семаго. Ведущая Елена Рыковцева.
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