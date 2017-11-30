Архиерейский Собор в Москве проголосовал за большую свободу УПЦ

Архиерейский Собор в Москве в четверг поддержал идею предоставить больше самостоятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Ранее с такой просьбой обратился митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Он добивался, чтобы в уставе Московского патриархата появилась отдельная глава "Украинская православная церковь".

В том же уставе теперь будет прописано, что центр управления УПЦ находится Киеве, а Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины, заявили журналистам в пресс-службе Собора.

Украинская православная церковь пользуется широкой автономией в составе Московского Патриархата и имеет статус "самоуправляемой". Представители ряда украинских общественных движений неоднократно обвиняли митрополита Онуфрия в поддержке идей "русского мира". Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявлял “в условиях необъявленной войны между Украиной и Россией такой предстоятель будет служить интересам агрессора”.