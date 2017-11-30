Ким Чен Ын: создание ядерных сил завершено! Эфир в 21:05

Ситуацию обсуждают Валентин Моисеев, Андрей Федоров, Павел Пожигайло
Президент США Дональд Трамп пообещал наложить на Северную Корею дополнительные санкции в связи с очередным запуском баллистической ракеты. Трамп написал в твиттере, что обсудил ограничительные меры с лидером Китая Си Цзиньпинем.
В среду, 29 ноября, глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян запустил баллистическую ракету. По его словам, страна успешно завершила создание ядерных сил. В руководстве Северной Кореи утверждают, что снаряд может достичь любой точки континентальной территории США.
Запуск баллистической ракеты осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Ситуацию обсуждают дипломаты Валентин Моисеев, Андрей Федоров, общественный деятель Павел Пожигайло.
Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.
Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.