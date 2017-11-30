РПЦ сообщила о письме с просьбой о прощении из Киевского патриархата

Московский патриархат утверждает, что глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет направил патриарху Кириллу письмо с просьбой о прощении. В нем Филарет якобы призвал о "восстановить молитвенное общение" и отменить решения о церковных наказаниях и отлучениях. Выдержки из письма опубликованы на сайте Русской православной церкви.

Пресс-секретарь Филарета Евстратий Зоря выступил с опровержением информации о том, что предстоятель просил главу РПЦ о прощении. По его словам, единственный диалог, возможный между двумя церквами, – это признание Москвой автокефалии Украинской церкви. Представитель Филарета отметил, что о покаянии перед Русской православной церковью или возвращении в ее состав "не может быть и речи". Отправлял ли Филарет послание патриарху Кириллу, его представитель не сказал. В пятницу, 1 декабря, Филарет проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о "диалоге" с РПЦ по вопросу об автокефалии.

Филарет был митрополитом Киевским и всея Украины до 1992 года, когда он и его сторонники образовали Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Московский патриархат отлучил Филарета от церкви и предал анафеме как "раскольника". С тех пор в России Филарета называли "лжепатриархом", а на Украине действовали две православные церкви – Московского и Киевского патриархатов.

В четверг, 30 ноября, Архиерейский собор в Москве предоставил Украинской православной церкви Московского патриархата больше самостоятельности. В уставе Московского патриархата появилась отдельная глава "Украинская православная церковь". В том же уставе теперь будет прописано, что центр управления УПЦ находится Киеве, а Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины.