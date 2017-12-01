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США рассматривают перевод посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Здание посольства США в Тель-Авиве

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность перевода американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Решение президент примет в самое ближайшее время. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

В то же время в понедельник Трамп планирует подписать распоряжение, продлевающее пребывание американского диппредставительства в Тель-Авиве еще на полгода, чтобы дать дипломатам время тщательно подготовить предстоящий перевод посольства, рассказали телеканалу высокопоставленные источники в Вашингтоне.

В качестве меры переходного периода рассматривается вариант переезда в Иерусалим американского посла Дэвида Фридмана при временном сохранении основной части персонала на нынешнем месте.

CNN сообщает, что Трамп еще не принял решения о том, объявлять ли столицей Израиля только западный Иерусалим или весь город, в восточной части которого палестинцы хотят разместить свои правительственные учреждения.

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