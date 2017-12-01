В "Роснано" обвинили Алексея Навального в подтасовках

Госкорпорация "Роснано" официально ответила оппозиционеру Алексею Навальному на обвинение в трате 10 миллиардов рублей бюджетных средств на создание гаджета сомнительного качества. Ответ опубликовал в своем фейсбуке глава "Роснано" Анатолий Чубайс, добавив к сообщению "хи-хи" и смайлик.

В заявлении "Роснано" говорится, что оппозиционный политик, не имея доказательств, просто подтасовал факты, чтобы "набрать очки в президентской гонке". В госкорпорации подчеркнули, что на видео Навального, где он распаковывает гаджет, который ему ранее подарил глава "Роснано" Анатолий Чубайс, "все строится на подмене". В "Роснано" утверждают, что американская Pop Slate всего лишь покупала у проектной компании российской госкорпорации одну деталь - гибкий экран. Чехол для смартфона Pop Slate не работает, поскольку эта компания (к которой "Роснано" не имеет отношения), обанкротилась.

Ранее на видео Навальный с третьей попытки включил дисплей, но официальное мобильное приложение, созданное для гаджета "Роснано", зависло при регистрации. Такой же чехол Чубайс подарил Владимиру Путину. Заработал ли гаджет "Роснано" в руках президента России, неизвестно. При этом Навальный подчеркнул, что 10 миллиардов рублей, потраченные на создание этого чехла, принадлежали гражданам России, поскольку "Роснано" является государственной компанией и финансируется из бюджета страны.