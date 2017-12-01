Журналиста норвежского ТВ не пустили на церемонию жеребьевки ЧМ-2018

Журналиста норвежского телеканала TV-2 не пустили на церемонию жеребьёвки Чемпионата мира по футболу в Кремле. Репортёр канала Ойстен Боген​ заявил, что ему сообщили об отказе в аккредитации. По его словам, сотрудница пресс-службы сообщила, что это решение было принято после вмешательства ФСБ.

Журналист отметил, что за всю историю ФИФА подобное происходит впервые. Боген назвал отзыв аккредитации атакой на свободу слова и предположил, что его не пустили на церемонию из-за острой критики в адрес Кремля в репортажах о России.

Позднее вице-премьер России Виталий Мутко объяснил отказ в аккредитации "технической ошибкой" и заявил, что журналиста допустят на церемонию жеребьевки.

Ойстен Боген​ работает в России более 20 лет. Он известен как автор документального фильма "Курск" о гибели экипажа атомной подводной лодки в 2000 году и "Молитва за Беслан" о теракте 1 сентября 2004 года. В январе следующего года выйдет новая книга Богена "Тайная война России против Запада".

Телекомпания TV-2 крупнейшая в Норвегии. Корпорация ранее купила у ФИФА права на трансляцию первенства по футболу, которое пройдёт в России в следующем году.