NYT: Трамп призывал Сенат прекратить расследование "российского следа"

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал республиканцев в Сенате, включая председателя комитета, прекратить расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times.

О том, что Трамп хочет скорейшего завершения расследования подтвердил в интервью изданию глава комиссии по делам разведки Сената США Ричард Барр. По словам Барра, он ответил президенту, что расследование закончится тогда, когда комиссия опросит всех, кого необходимо.

Кроме того, по данным собеседников NYT, Трамп также требовал скорейшего завершения расследования от лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнела и члена комитета по разведке Роя Бланта.

Газета также цитирует бывшего председателя комитета по разведке Дайанн Фейнстейн. Представитель демократов заявила, просьбы Трампа были неуместны и нарушают принцип разделения властей. По словам Фейнстейн, такое давление никогда не должно оказываться государственным лицом, когда законодательная ветвь власти проводит расследование.

В свою очередь представитель Белого дома Радж Шах заявил NYT, что Трамп, обращаясь к сенаторам, не пытался повлиять на расследования. Однако, по словам Шаха, президент полагает, что доказательств сговора с Кремлём нет и все расследования должны быть завершены.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.