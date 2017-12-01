Спецслужбы Грузии подтвердили гибель Ахмеда Чатаева

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила гибель Ахмеда Чатаева во время спецоперации в Тбилиси 21–22 ноября. Чатаева подозревают в организации теракта в аэропорту Стамбула в июне 2016 года. Кроме того, считается, что он руководил группой вербовщиков террористической группировки "Исламское государство".

По данным грузинских спецслужб, Чатаев подорвал себя во время спецоперации. Его опознали по тесту ДНК и отпечаткам пальцев.

О возможной гибели террориста сразу после завершения операции сообщал сайт "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник, близкий к семье Чатаева. По данным других источников, Чатаев не мог быть среди террористов в Тбилиси, так как у него не было одной руки и одной ноги и его могли бы узнать.

21–22 ноября в жилом доме в Тбилиси прошла спецоперация против предполагаемых террористов. Она длилась около 20 часов. В ходе перестрелки погиб один боец спецназа, четверо получили ранения. Погибли трое подозреваемых в терроризме, одного задержали до начала операции.

Чатаев был участником чеченского вооруженного сопротивления до начала 2000-х годов. Затем уехал в Европу и получил статус беженца в Австрии. В 2012 году Чатаева задержали во время военной спецоперации в Лопотском ущелье в Грузии. Однако он был оправдан. По некоторым данным, в 2015 году Чатаев уехал в Сирию и присоединился к "Исламскому государству". Тогда же Россия и США внесли его в список террористов.