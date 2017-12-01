Кандидат в президенты Чехии опасается российского вмешательства

Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош выразил опасения, что "зарубежные группы влияния" могут оказать серьезное воздействие на ход президентских выборов, которые пройдут в январе будущего года.

На встрече с премьер-министром Богуславом Соботкой Драгош заявил, что такое вмешательство может поставить под угрозу "демократичность" выборов. Он также заявил, что на ход кампании перед недавними парламентскими выборами оказали влияние СМИ и веб-сайты, связанные с "российскими тайными службами".

Драгош не сказал, о каких конкретно сайтах идет речь, сославшись на недавно опубликованный доклад чешской контрразведки об активизации деятельности российской агентуры в стране. При этом директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил накануне, что спецслужбы пока что не располагают данными о российском вмешательстве в парламентские или предстоящие президентские выборы.

Иржи Драгош, бывший глава Академии наук Чехии, считается одним из главных соперников действующего президента Милоша Земана, имеющего репутацию пророссийского политика.

В результате прошедших в октябре парламентских выборов победу одержало популистское движение миллиардера Андрея Бабиша, который, как ожидается, будет назначен новым премьером. Укрепились и позиции правых популистов, выступающих за сближение с Москвой.