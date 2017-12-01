"Объединение перевозчиков России" объявлено "иностранным агентом"

Организация "Объединение перевозчиков России", выступающая против введения сбора для дальнобойщиков через систему "Платон", в пятницу была внесена в реестр так называемых "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте российского Министерства юстиции.

В ведомстве утверждают, что "факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента", установлен некой внеплановой проверкой. Никаких других подробностей в Минюсте не уточнили.

"Объединение перевозчиков России" возникло одновременно с началом всероссийской акции протеста против системы "Платон" в ноябре 2015 года. Она объединяет предпринимателей и водителей из 43 регионов страны.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года и сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране. Водители также выражали возмущение тем, что сбором денег занимается частная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын Аркадия Ротенберга, крупного предпринимателя из ближнего круга президента Владимира Путина.