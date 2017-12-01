Порошенко анонсировал референдумы о вступлении Украины в ЕС и НАТО

На Украине в ближайшем будущем пройдут референдумы о вступлении в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, Украина держит курс на евроатлантическую интеграцию и должна продемонстрировать это как партнерам, так и России. Представители ЕС и НАТО пока не прокомментировали это заявление.

Между Украиной и Евросоюзом подписано соглашение об Ассоциации. Оно предполагает более глубокое экономическое и стратегическое сотрудничество, но не дает стране права на вступление в ЕС. В Брюсселе неоднократно отмечали, что ждут от Киева реформ в сфере торговли, бизнеса и здравоохранения.

В 2015 году Петр Порошенко заявил, что Украина к 2020 году обеспечит полную совместимость армии с вооруженными силами стран НАТО. По его словам, членство в Североатлантическом союзе – стратегическая цель Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что о предоставлении Украине членства в организации в ближайшее время речи не идет. По данным Киевского международного института социологии, вступление страны в НАТО поддержали бы 56 процентов украинцев.