Посол США в России отменил поездку на Дальний Восток и Сахалин

Посол США в России Джон Хантсман отменил поездку на Дальний Восток и Сахалин. Об этом говорится в сообщении американского посольства. В сообщении уточняется, что никто из официальных лиц в регионе, включая исполняющего обязанности губернатора Приморского края и губернатора Сахалинской области, не смог найти возможность встретиться с Хантсманом. Это послужило причиной для отмены визита.

Посольство отмечает, что посол США счел успешными поездки в Екатеринбург и Санкт-Петербург в ноябре. Тогда он посетил генеральные консульства и встретился с представителями местных властей. После этого Хантсман собирался продолжить практику поездок для проведения конструктивного диалога.

"Путь к улучшению отношений между США и Россией начинается с готовности вести откровенный и открытый диалог. Посол Хантсман привержен установлению такого диалога, но и российская сторона должна проявить к этому готовность", – говорится в сообщении.