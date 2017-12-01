Еврокомиссия не предоставит третий транш Украине

Европейская комиссия сообщила, что не перечислит Украине третий транш, который был предусмотрен в рамках общей финансовой помощи стране. Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном в пятницу.

Комиссия отказалась от выплаты транша в размере 600 миллионов евро из-за того, что Киев не выполнил значительную часть политических обязательств, согласованных с Евросоюзом. Они включают повышение прозрачности управления государственными финансами, запуска реформ государственной администрации, судов и другие обязательства. Еврокомиссия призвала Украину продолжать осуществлять согласованные с Брюсселем реформы. Это позволит вернуться к рассмотрению вопроса финансовой помощи Киеву, говорится в заявлении.

Накануне глава представительства Евросоюзана Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что Киев вскоре может потерять возможность получить 600 миллионов евро последнего транша, если не выполнит ряд требований.

Всего Евросоюз должен был выделить Украине 1,8 миллиардов евро.