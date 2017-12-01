Навальный: "Лайф" получил записи с камер Шереметьева от ФСБ

Доступ к камерам видеонаблюдения в московском аэропорту Шереметьево, записи с которых были опубликованы телеканалом "Лайф", имеют сотрудники пограничного контроля Федеральной службы безопасности. Об этом говорится в ответе Московской прокуратуры за запрос политика Алексея Навального.

Копию ответа прокуратуры Навальный сегодня опубликовал в своем телеграм-канале. Ведомство направило обращение Навального в Военную прокуратуру подольского гарнизона.

В августе телеканал "Лайф" опубликовал статью о том, что Навальный с супругой уехали отдыхать во Францию. В статье были видеозаписи с камер наблюдения Шереметьева. Телеканал утверждал, что записи были переданы "гражданским журналистом". В ответ на это Навальный написал, что все данные о передвижении его семьи "МВД и ФСБ сразу сливает кремлевским медиапомойкам".