ФСБ депортировала из России задержанного в Тольятти "шпиона СБУ"

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Гражданин Украины Сергей Сотников, которого Федеральная служба безопасности задержала за "работу на СБУ", улетел из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Самарской области.
29 ноября стало известно, что две недели назад Сотников был задержан в Тольятти на судоремонтном заводе. Как утверждали в ФСБ, он был "завербован службой безопасности Украины" и должен был "выведать государственную тайну" на заводе.
В ФСБ уточнили, что не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по статье "Шпионаж" в отношении Сотникова. После этого его обвинили в нарушении миграционного законодательства России. Сотников провел две недели в центре содержания иностранных граждан в Самаре. Сегодня он улетел из России.
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