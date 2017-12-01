РПЦ запретила венчать однополые пары и "враждебных еретиков"

Русская православная церковь официально запретила венчание однополых пар и браки с "враждебными еретиками". Об этом говорится в принятом сегодня положении "О канонических аспектах церковного брака". Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

В положении говорится, что церковь не признает однополые браки вне зависимости от признания их гражданским законодательством. Согласно документу, вступать в брак с еретиками запрещено "ради защиты Церкви от распространения ереси".

В мае патриарх Кирилл заявил, что законы, разрешающие однополые браки, вызывают такое же возмущение людей, как и законы фашистской Германии и апартеида в Южно-Африканской Республике.

В России не разрешены однополые браки. Действующий в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был признан Европейским судом по правам человека дискриминационным.