Арестованный правозащитник из Ялты заявил о пытках ФСБ

В аннексированном Россией Крыму житель Ялты Юнус Машарипов, арестованный по обвинению в изготовлении взрывного устройства, заявил о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Машарипов в своём заявлении (Радио Свобода располагает текстом заявления - прим.) рассказал, что 27 сентября 2017 года неизвестные напали на него, избили, а затем доставили в здание управления ФСБ в Ялте.

Там Машарипова стали допрашивать о частых поездках на Украину. Он рассказал, что с 2014 года он занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушениях прав детей, инвалидов, пенсионеров". После этого Машарипова начали избивать и пытать электрическим током. Правозащитник утверждает, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые, по словам Машарипова, были получены под пытками, он указал, что являлся "агентом СБУ и выполнял их задания". Его заставили повторить показания под кинокамеру, сняв при этом, несколько дублей.

Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства, которое, судя по материалам дела, было обнаружено в результате обыска в 50 метрах от храма Архистратига Михаила на Севастопольском шоссе.

27 сентября Машарипов был арестован Ялтинским городским судом на два месяца. Во время заседания обвиняемый заявил о пытках, однако реакции суда не последовало. От дачи показаний Машарипов отказался по 51 статье Конституции. "На данный момент сотрудники ФСБ угрожают мне расправой, помещением в психбольницу на всю жизнь из-за того, что по статье 51 я отказался от данных мною показаний вследствие пыток", - отметил обвиняемый.

В заявлении Машарипов попросил президента Украины Петра Порошенко защитить его и сделать все возможное для его освобождения. Аналогичное заявление было направлено на имя руководителя управления ФСБ по Крыму и Севастополя Виктору Палагину. Реакция ведомства неизвестна.